Евросоюз в среду, 28 июня официально продлил на полгода экономические санкции против России, истекающие 31 июля, сообщил РИА Новости источник в ЕС. Передает Керчь.ФМ

«Решение принято», — сообщил собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.



Председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против РФ на полгода. Затем была запущена письменная процедура формального подтверждения решения, не предполагающая проведение заседаний.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Саммит ЕС в марте 2015 года связал срок действия экономических санкций с полной имплементацией «минских соглашений».

В ответ на принятые Западом меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию.

Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.

Напомним, что крупные операторы связи РФ в Крым не заходят из-за боязни санкций. Банк ВТБ в Крыму работать также не может из-за санкций. США ввели санкции против генподрядчика строительства Керченского моста и завода «Залив».