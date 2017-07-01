В Керчи сотрудники ГИБДД в вечернее на одной из улиц города для проверки остановили автомобиль «Джили МК» под управлением 32-летнего местного жителя.

Поведение гражданина указывало на то, что он находится в состоянии опьянения, однако, от прохождения процедуры освидетельствования керчанин отказался.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

В отношении молодого человека сотрудники полиции за невыполнение водителем транспортного средства «требования» о прохождении медицинского «освидетельствования» на состояние опьянения составили административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.

Кроме того, в ходе осмотра транспортного средства полицейские в салоне выявили и изъяли 12 пакетиков с веществом растительного происхождения и 9 пакетиков с порошкообразны веществом.

Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством «марихуана» весом 11 граммов и психотропным веществам «амфетамин» весом 9 граммов.

Полицейские установили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Следственный отдел полиции №1 УМВД России по Керчи в отношении молодого человека возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта «наркотических средств», психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом.

Фото: пресс-служба