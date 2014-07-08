В Керчи 12 июля по улице Гагарина произошло дорожно-транспортное происшествие. 16-летний велосипедист врезался в припаркованный автомобиль «Шкода». От удара на автомобиле остались вмятины и царапины. Сам велосипедист не получил никаких травм.

Как рассказал парень, он ехал по улице с правой стороны у обочины, затем хотел перестроиться чуть левее, но у велосипеда не сработали тормоза, и он врезался в припаркованную иномарку.

На месте работают сотрудники ГИБДД.