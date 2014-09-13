На территории крепости «Керчь» только за 3 прошедшие недели МЧС обнаружили более 13 тысяч различных взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Ежедневно работы проводит группа из 30 специалистов, в составе которой - пиротехники, кинологи, водолазы, специалисты робототехнического управления, медицинский сотрудник, а также специализированная техника МЧС России.

«На данный момент сотрудники отряда Центра «Лидер» уже обследовали 10,95 га и обнаружили 13610 взрывоопасных предметов времен ВОВ. За столь короткое время специалисты обезвредили огромное количество взрывоопасных предметов, среди которых более 300 авиационных бомб и 100 артиллерийских снарядов», – отмечает Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Сделать памятник фортификационного строительства безопасным для посещения туристов и местных жителей полуострова планируется за 3 месяца, следовательно, очистить территорию крепости общей площадью 50 га. Следует отметить, что работы проводятся с особой осторожностью и с соблюдением всех мер безопасности.