Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

На правах рекламы

Центр Репетитор Плюс приглашает школьников

Центр Репетитор Плюс приглашает школьников на занятия в летний период по следующим предметам: Математика (алгебра, геометрия), физика, химия, биология, русский и английский языки Наши опытные преподаватели обеспечат эффективную подготовку детей к новому учебному году (повторяем весь курс за предыдущий год, прорабатываем проблемные темы, устраняем пробелы); В процессе преподавания используем компьютеры, анимацию. Учащиеся проходят курс компьютерной грамотности. Наши занятия увлекательны, эффективны и доступны. Осуществляем подготовку к ГИА (ОГЭ) и ЕГЭ Территориально – центр города. Детали по тел. +7 978 833 88 32; +7 978 833 88 52

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах, то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.