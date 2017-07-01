На правах рекламы

Перетяжка руля, КПП, подлокотника, кулисы и ремонт салона по доступным ценам с годом гарантии.

А так же чехлы Автопилот и B&M от 6000 с бесплатной доставкой и гарантией 1 год!

Руль, как известно, связующее звено между автомобилем и водителем. И приятный на ощупь материал, удобство для рук и еще множество факторов влияют на то, как водитель чувствует автомобиль. Руль для водителя, не только самая значимая деталь, он так же значим и в плане интерьера салона. Обшарпанный, местами порванный, затертый до дыр материал, которым обтянут руль, говорит о том, что обшивку пора бы поменять, как бы привычна и удобна она ни была.



Вкусы у всех разные, кому-то нравится гладкий полированный руль, кому-то обтянутый чуть ли не змеиной кожей, но практически все выбирают классику черной кожи. Любому автолюбителю хочется индивидуальности, оригинальности и шика. И один из наиболее популярных способов привнести оригинального дизайна в интерьер салона – это перетяжка руля. При этом она еще и является отличным элементом тюнинга автомобиля. При перетяжке используется кожа Dakota и Nappa – гарантия 7 лет!

А так же тонировка, броня, шумоизоляция и многое другое!

Более подробно:

89781298777

89788615515

https://mustangkerch.ru

https://vk.com/mustangkerch

Подробная информация по коже:

Экокожа на Микрофибре - искусственная кожа, представляющая собой тонкую высокопрочную полиуретановая пленку, армированную высокопрочной микрофиброй. Микрофибра - это нетканный материал, имеющий толщину 1мм и на 100% состоящий из тугоплавкого полиэфира. Микрофибра состоит из очень маленьких, туго закрученных жгутиков, сцепленных между собой, образующих что-то подобное трехмерной кольчуге.

Уникальная автомобильная искусственная кожа. Она сверхустойчива к царапинам и другому механическому воздействию. Высокопрочные каркасные свойства достигаются благодаря тому, что волокна микрофибры, которые являются основой материала, впитали полиуретановое покрытие внутрь своего пространственного объема, образовав единое целое.

Это высокотехнологичный продукт, сопротивляемость к разрывным нагрузкам которого превосходит все существующие на сегодняшний день автомобильные и обивочные материалы.

Хорошо тянется в поперечном направлении и немного тянется в продольном направлении. Данные тянущиеся свойства идеально позволяют использовать ее имеено для перетяжки сидений салона автомобиля.

В отличие от биэластика, экокожа на микрофибре не может быть натянута одним куском на сложную изогнутую поверхность. Поэтому ее кроят по детали, сшивают, по необходимости дублируют поролоном и натягиают на деталь, стягивая ее или сажая на клей.

Приятна на ощупь - мягкая, эластичная. Её свойства теплопроводности близки к древесине, коже, она «тёплая».

Воздухо- и паропроницаема.

Гигроскопична, то есть поглощает водяные пары.

Неаллергенна, т. к. ничего из себя не выделяет в процессе эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОКОЖИ НА МИКРОФИбРЕ:

состав: полиэфир 50%, полиуретан 50%

устойчивость к истиранию: более 500000 (пятьсот тысяч) циклов (тест BS 5690 Мартиндейла)

устойчивость к многократному изгибу после воздействия влаги и ультрафиолета: 500000 (пятьсот тысяч) циклов (ГОСТ 8979-75 искусственное старение)

устойчивость к истиранию: 3000 (три тысячи) оборотов (методика "ЦНИИПИК")

морозоустойчивость: 50000 (пятьдесят тысяч) циклов (ГОСТ 20876-75)

цветоустойчивость к свету: 4 балла (хорошо) (тест ASTM D-3597)

сигаретный тест - не воспламеняется (пройден по ISO 8191/188)

воздухопроницаемость: 2,5-3 мл/кв.см. в час (ГОСТ 938.18-70)

паропроницаемость: 1,6 мг/кв.см. в час (ГОСТ 22900)

гигроскопичность: 3,5% (ГОСТ 8971-78)

гипоаллергенна

ЭКСПЕРИМЕНТ С ЭКОКОЖЕЙ НА МИКРОФИБРЕ:

Делаем ножницами небольшой надрез на любой мебельной ткани или искусственной коже, натуральной мебельной или автомобильной коже в произвольном направлении. И достаточно легко разрываем материал руками. Аналогичная попытка с Экокожей на Микрофибре не удается! Вы почувствуете разницу без всяких лабораторий! Эти характеристики микрофибры резко, в разы, увеличивают срок эксплуатации Экокожи на Микрофибре.

КАК ПРАВИЛЬНО НАКЛЕИТЬ ЭКОКОЖУ НА МИКРОФИБРЕ:

Предварительно нужно отмерить и отрезать необходимый кусок экокожи на микрофибре, а возможно и сшить несколько кусков. Затем кожу следует разложить на оклеиваемую поверхность и распланировать ход наклейки (учесть поэтапность наклейки, все изгибы поверхности, временные интервалы).

Склеиваемые поверхности необходимо зачистить и высушить.

Гладкие пластиковые поверхности желательно предварительно зачистить мелкой шкуркой (зернистость 100) для лучшего сцепления с клеем.

УХОД ЗА ЭКОКОЖЕЙ НА МИКРОФИБРЕ: