Перетяжка руля, КПП, подлокотника, кулисы и ремонт салона по доступным ценам с годом гарантии.
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Руль, как известно, связующее звено между автомобилем и водителем. И приятный на ощупь материал, удобство для рук и еще множество факторов влияют на то, как водитель чувствует автомобиль. Руль для водителя, не только самая значимая деталь, он так же значим и в плане интерьера салона. Обшарпанный, местами порванный, затертый до дыр материал, которым обтянут руль, говорит о том, что обшивку пора бы поменять, как бы привычна и удобна она ни была.
Вкусы у всех разные, кому-то нравится гладкий полированный руль, кому-то обтянутый чуть ли не змеиной кожей, но практически все выбирают классику черной кожи. Любому автолюбителю хочется индивидуальности, оригинальности и шика. И один из наиболее популярных способов привнести оригинального дизайна в интерьер салона – это перетяжка руля. При этом она еще и является отличным элементом тюнинга автомобиля. При перетяжке используется кожа Dakota и Nappa – гарантия 7 лет!
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Более подробно:
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89788615515
Подробная информация по коже:
- Экокожа на Микрофибре - искусственная кожа, представляющая собой тонкую высокопрочную полиуретановая пленку, армированную высокопрочной микрофиброй. Микрофибра - это нетканный материал, имеющий толщину 1мм и на 100% состоящий из тугоплавкого полиэфира. Микрофибра состоит из очень маленьких, туго закрученных жгутиков, сцепленных между собой, образующих что-то подобное трехмерной кольчуге.
- Уникальная автомобильная искусственная кожа. Она сверхустойчива к царапинам и другому механическому воздействию. Высокопрочные каркасные свойства достигаются благодаря тому, что волокна микрофибры, которые являются основой материала, впитали полиуретановое покрытие внутрь своего пространственного объема, образовав единое целое.
- Это высокотехнологичный продукт, сопротивляемость к разрывным нагрузкам которого превосходит все существующие на сегодняшний день автомобильные и обивочные материалы.
- Хорошо тянется в поперечном направлении и немного тянется в продольном направлении. Данные тянущиеся свойства идеально позволяют использовать ее имеено для перетяжки сидений салона автомобиля.
- В отличие от биэластика, экокожа на микрофибре не может быть натянута одним куском на сложную изогнутую поверхность. Поэтому ее кроят по детали, сшивают, по необходимости дублируют поролоном и натягиают на деталь, стягивая ее или сажая на клей.
- Приятна на ощупь - мягкая, эластичная. Её свойства теплопроводности близки к древесине, коже, она «тёплая».
- Воздухо- и паропроницаема.
- Гигроскопична, то есть поглощает водяные пары.
- Неаллергенна, т. к. ничего из себя не выделяет в процессе эксплуатации.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОКОЖИ НА МИКРОФИбРЕ:
- состав: полиэфир 50%, полиуретан 50%
- устойчивость к истиранию: более 500000 (пятьсот тысяч) циклов (тест BS 5690 Мартиндейла)
- устойчивость к многократному изгибу после воздействия влаги и ультрафиолета: 500000 (пятьсот тысяч) циклов (ГОСТ 8979-75 искусственное старение)
- устойчивость к истиранию: 3000 (три тысячи) оборотов (методика "ЦНИИПИК")
- морозоустойчивость: 50000 (пятьдесят тысяч) циклов (ГОСТ 20876-75)
- цветоустойчивость к свету: 4 балла (хорошо) (тест ASTM D-3597)
- сигаретный тест - не воспламеняется (пройден по ISO 8191/188)
- воздухопроницаемость: 2,5-3 мл/кв.см. в час (ГОСТ 938.18-70)
- паропроницаемость: 1,6 мг/кв.см. в час (ГОСТ 22900)
- гигроскопичность: 3,5% (ГОСТ 8971-78)
- гипоаллергенна
ЭКСПЕРИМЕНТ С ЭКОКОЖЕЙ НА МИКРОФИБРЕ:
- Делаем ножницами небольшой надрез на любой мебельной ткани или искусственной коже, натуральной мебельной или автомобильной коже в произвольном направлении. И достаточно легко разрываем материал руками. Аналогичная попытка с Экокожей на Микрофибре не удается! Вы почувствуете разницу без всяких лабораторий! Эти характеристики микрофибры резко, в разы, увеличивают срок эксплуатации Экокожи на Микрофибре.
КАК ПРАВИЛЬНО НАКЛЕИТЬ ЭКОКОЖУ НА МИКРОФИБРЕ:
- Предварительно нужно отмерить и отрезать необходимый кусок экокожи на микрофибре, а возможно и сшить несколько кусков. Затем кожу следует разложить на оклеиваемую поверхность и распланировать ход наклейки (учесть поэтапность наклейки, все изгибы поверхности, временные интервалы).
- Склеиваемые поверхности необходимо зачистить и высушить.
- Гладкие пластиковые поверхности желательно предварительно зачистить мелкой шкуркой (зернистость 100) для лучшего сцепления с клеем.
УХОД ЗА ЭКОКОЖЕЙ НА МИКРОФИБРЕ:
- Для удаления бытовых загрязнений (чай, кофе, сок, пыль и т.д.) поверхность экокожи нужно обработать увлажненной мягкой тканью легкими движениями, затем обязательно протереть насухо. Таким же способом удаляются пыльный налет и грязь. Если не удалось избавится от загрязнения сразу, допускается использование 40-50% спиртово-водного раствора или нашатырного спирта.
- Со временем кожаная обивка под воздействием солнечных лучей, влажности, температуры и прочего воздействия усыхает, теряет эластичность и внешний вид, вытирается, вытягивается или начинает рваться по швам, а на поверхности кожи образуются трещины, которые забиваются грязью. Чтобы избежать подобных неприятностей и как можно дольше сохранить целостность кожи, необходимо использовать специальное средство для ухода за кожей —кондиционер для кожи. Обрабатывать кожу таким средством нужно раз в месяц летом и раз в три месяца зимой.
- Если поверхность обтянута белоснежной экокожей или экокожей светлых тонов, то для лучшей защиты изделия от загрязнения (например джинсы могут «подкрасить» кожаную обивку мебели красителем, от которого невозможно избавиться) рекомендуется применять специальные водо- и грязеотталкивающие пропитки для экокожи, текстиля и высокотехнологичных (hi-tech) материалов. Эти средства можно приобрести практически в любом супермаркете, в магазинах по продажеобуви и одежды из кожи. При выборе пропитки обязательно прочтите инструкцию по применению. Если там есть указание not use for PU (не использовать для полиуретановых покрытий), то данное средство не подходит.
- Категорически не рекомендуется оставлять экокожу мокрой после процедур ухода и чистки. Это приведёт к частичному разрушению полимерной плёнки, и, как следствие, к преждевременной потере первоначального внешнего вида экокожи.
- Внимание!!! Ни в коем случае нельзя использовать для чистки кожи растворители и абразивные чистящие средства!!!