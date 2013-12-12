В Керченском проливе 12 июля сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым подняли на борт катера нарушителя пограничного режима, перемещавшегося на самодельном плавательном средстве. Об этом РИА Новости Крыма сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.

В ведомстве отметили, что экипаж пограничного сторожевого катера обнаружил мужчину при патрулировании акватории Керченского пролива на удалении одной мили от береговой линии. Тот, используя сооруженный из подручных материалов плот, двигался со стороны Порта Кавказ.

По прибытии на берег мужчина рассказал, что еще в 2012 году принял решение попробовать себя в роли свободного путешественника по стране, для чего даже подал заявление в паспортный стол о снятии с регистрационного учета по месту жительства.

"Уйдя с головой в туризм", 53-летний уроженец города Ташкента, а ныне гражданин РФ, проложил маршрут из Саратовской области в Крым через Ставрополье и Кубань. Прибыв в Порт Кавказ, путешественник решил перебраться на противоположный берег Керченского пролива, для чего при помощи досок и пластиковых бутылок смастерил плот", — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в июне еще один мужчина обвязался бутылками и пытался пересечь Керченский пролив.

Фото: пресс-служба