В редакцию Керчь.ФМ обратилась постоянная читательница с жалобой на состояние пляжа на Сморжевского. Керчанка прислала фотографии, на которых переполненные урны и разбросанный мусор в разных уголках места отдыха.

«Не могла пройти мимо, чтобы не сфотографировать этот кошмар, который сейчас творится на нашем пляже, который когда-то был одним из лучших пляжей города. Безусловно, смена главы города повлияло на его чистоту, и увы, не в лучшую сторону. Но до такого состояния довести пляж в разгар летнего сезона- это просто позор. Очень скверно, конечно, обстоит дело и с сознательностью людей, которые все это делают. Куда обращаться-не знаю. Очень жаль, что имея «под носом» море, мы не можем им наслаждаться в полной мере», - написала керчанка.