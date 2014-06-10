Более 15 тысяч крымчан из-за долговых обязательств не могут выехать за границу. Об этом сегодня на пресс-конференции в Республиканском пресс-центре сообщил Крыминформу и.о. руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым – главного судебного пристава РК Игорь Рудаков, - передает Керчь.ФМ.

По его словам, под ограничение выезда за границу попадают граждане, в отношении которых уже есть судебные решения о взыскании.

«Те, в отношении которых имеется судебное решение, и сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей. На сегодняшний момент я точную цифру сказать не могу, но более 15 тысяч должников ограничены в праве выезда (за границу)», – сообщил Рудаков.

Ранее он сообщал, что в Крыму зафиксировано более 10 тысяч должников по выплате алиментов. Всего ФССП взыскала более 100 миллионов долгов по алиментам.