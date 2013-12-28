Молочный фальсификат поступает с материка и попадает в основном в школы и детсады. Об этом Крыминфорому сообщил министр промполитики Крыма Андрей Васюта, - передает Керчь.ФМ

«Наблюдается тревожная ситуация в Крыму в этой сфере. По информации Госкомвета, в 2016 году фальсификат был обнаружен в 23% проб. В 2017 году ситуация ухудшилась – в 24%. Большинство фальсификата изъято в школах и детских садах», – сообщил Васюта.

По его информации, больше всего фальсификата приходит из Московской области (10%), в лидерах также Кабардино-Балкария (9%) и Ставропольский край (6%).

«Больше всего выявлено в Крыму сливочного масла – 35% от всей фальсифицированной продукции. Сыры – 31%, творог – 20% и сметана – 6%», – добавил министр.

Васюта также обратил внимание на общероссийскую тенденцию по попаданию фальсификата на рынок. Он сообщил, что с 2010 года производство сырого молока выросло на 9%, а сливочного масла – на 20%, твердых молочных продуктов – на 37%.

«С этими данными коррелируются цифры, показывающие объемы роста импорта пальмового масла в нашу страну. По сравнению с 2012 годом рост на 38%. 80% этого сырья завозится в Россию из Индонезии», – отметил Васюта.