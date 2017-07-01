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Мебель на Пролетарской: сезон кухонь начался...

Изготовление кухонь на заказ по цене производителя. Квалифицированный мастер сделает у Вас замер кухни - бесплатно. Установит кухню, врежет мойку, печку, счетчик, вмонтирует стиральную машинку. Сборка и доставка - бесплатно. Выбор цвета - 50 цветов Представляем небольшую часть наших работ: Мебель на Пролетарской - широкий ассортимент качественной и недорогой мебели: Стенки, кухни, прихожие, шкафы купе, спальни, кухонные углы, комоды…. А также изготовление кухонь на заказ по цене от 5 900 руб/м "Все представленные модели изготавливаются в любом цвете без изменения цены." Скидки - 10% до 10 июля! Мебель на Пролетарской: Пролетарская, 40 (р-н Центрального рынка, рядом с ВетАптекой) Тел.: +7 978 8 29 39 59

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