Завтра суббота, а значит в магазинах Second Hand Чемодан новый завоз.
Вас ждет большой выбор летней одежды для всей семьи
Также мы предлагаем товары осеннего сезона. У нас уже можно приобрести плащи , куртки, жакеты , кофты, пальто и многое другое.
Наши магазины готовы к осени.
Также в субботу будут предложены обувь, сумки и детские игрушки.
Внимание! Напоминаем, деловые мужские костюмы и женские вечерние платья представлены в магазине по адресу Кирова,119.
Ждем вас по адресу
Кирова,119 (бывший Ощадбанк ) с 10-00 до 18-00
Пролетарская,11 ( вход в Чистый Дом ) с 9-00 до 17-00