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Настал сезон продаж одежды для школы.

Сеть магазинов «Теремок» от Керченской швейной фабрики

приглашает Вас за покупками.

Напоминаем, что у нас дополнительно открыт магазин «Теремок Больших Скидок», где постоянно действуют скидки на все товары. Очень Большие скидки от 5% до 70% на школьную форму, коллекцию «Лето» и детскую межсезонную одежду. Есть возможность одеться недорого и качественно.

В ассортименте магазинов одежда для школы для мальчиков и девочек в цветовой гамме.

Магазин Теремок в ТЦ Таир:

Район автовокзала ул. М. Еременко, ТЦ Таир, 2 этаж, тел: +7978 807321130

часы работы 9:00 - 17:30, воскресенье 9:00 - 16:00, перерыв 14:00 - 14:30, выходной - понедельник

Магазин Теремок во дворе швейной фабрики:

Район автовокзала ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики, тел: +7978 8073212

часы работы 9:00 - 17:00, понедельник 9:00 - 14:00, перерыв 13:30 - 14:00, выходной - вторник

Магазин Теремок Больших Скидок от 5% до 70%:

Район автовокзала, ул. Маршала Еременко 30, вход со двора швейной фабрики.

часы работы с 9:00 – 16:00, без перерывов, выходной понедельник.

Система скидок действует во всех магазинах!*

Официальный сайт: http://k-sf.com/

Мы Вконтакте: https://vk.com/kerchfabrika

Мы на Facebook: https://www.facebook.com/KerchFabrika

* Срок действия с 11.07. по 31.12.2017