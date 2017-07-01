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Уже второй год подряд Центральная Краснодарская Лига Международного союза КВН и Центральная лига «Старт КВН» г.Воронеж по поручению Телевизионного творческого объединения «АМиК» проводит 15 июля 2017 года в городе-герое Керчь Международный Фестиваль команд КВН "КВН на двух морях".

Фестиваль проводится с целью поддержки интеллектуального, творческого развития молодых граждан и популяризации самого массового молодежного движения в России - КВН в Крыму.

Хотим отметить что из всех возможных локаций нашего полуострова местом проведения выбран наш город Керчь, а данное КВН мероприятие является единственным масштабным мероприятием КВН проводим в Крыму.

На фестиваль приезжают команды со всей территории РФ являющиеся участниками Центральных и Телевизионных лиг КВН «АМиК», множество известных участники телевизионных проектов Российского телевидения.

Очень важно чтоб жители нашего города поддерживали такие мероприятия, так как они повышают привлекательность и имидж нашего древнего города.

Руководитель проекта «Возрождения КВН и культурных традиций города» Виталий Резниченко.

Мероприятие пройдет 15 июля в 20-00 в ДК «Корабел», билеты в кассах ДК.