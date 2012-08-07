Прокуратура Керчи проверила соблюдение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Установлено, что в восьми салонах красоты предоставлялись среди прочих косметологические услуги, которые отнесены к числу медицинских.

По закону медицинские услуги как предполагающие нарушение кожных покровов, имеющие противопоказания и связанные с возможностью побочных эффектов и осложнений, требуют специального разрешения, которое предприниматели не получили.

При таких обстоятельствах прокурор возбудил в отношении индивидуальных предпринимателей дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)). По результатам их рассмотрения виновным вынесли предупреждение.

По результатам проверки эти салоны красоты прекратили виды услуг, которые требуют специального разрешения.