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В Керчи обезвредили авиабомбу времен ВОВ

В Керчи 13 июня обезвредили авиабомбу весом 100 кг (ФАБ — 100) времен Великой Отечественной войны. Об этом Киа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, - передает Керчь.ФМ. Взрывоопасный предмет находился на открытой территории на улице Сталинграда. Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасный предмет обезвредили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Служба новостей Керчь.ФМ

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