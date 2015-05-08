В Керчи 13 июня обезвредили авиабомбу весом 100 кг (ФАБ — 100) времен Великой Отечественной войны. Об этом Киа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, - передает Керчь.ФМ.
Взрывоопасный предмет находился на открытой территории на улице Сталинграда. Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Взрывоопасный предмет обезвредили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
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