Отдыхающим в Крыму стоит быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников, которые уже начали собирать «курортный сбор», сообщил РИА Новости глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, - передает Керчь.ФМ.

Законопроект о курортном сборе предусматривает проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Начало проекта запланировано на 2018 год. По словам Черняка, уже поступают одиночные сигналы от отдыхающих, что к ним подходят люди с какими-то удостоверениями и требуют заплатить курортный сбор.

«Курортный сбор в Крыму никакой не вводился. Эксперимент, согласно последним поправкам, начнется только с 1 мая 2018 года. Взиматься он будет только в средствах размещения при поселении, поэтому никакие люди ни с какими удостоверениями подходить и требовать деньги ни сейчас, ни в 2018 году не будут», — сказал Черняк.

Он призвал туристов, которые сталкиваются с фактами мошенничества, незамедлительно обращаться в полицию.

«Уважаемые гости полуострова, ни в коем случае никому ничего не платите, несмотря ни на какие удостоверения и бумаги», — подчеркнул Черняк.

В свою очередь в МВД Крыма сообщили, что в полицию заявлений и обращений от граждан, столкнувшихся с незаконным взиманием курортного сбора, не поступало.

«Тем не менее, сотрудники крымской полиции призывают граждан быть бдительными, и если они столкнутся с подобными фактами, немедленно информировать об этом правоохранительные органы для оперативного реагирования, чтобы быстро пресечь правонарушение и привлечь винновых лиц к ответственности», — сказала начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым полковник внутренней службы Ольга Кондрашова.

Напомним, власти Крыма предлагают взимать курортный сбор в отелях и гостиницах. Его хотят взимать раз в год и только в пик сезона. В законопроекте о курортном сборе собираются учесть предложения крымчан. В Госдуму внесли законопроект о курортном сборе в Крыму. В Ростуризме раскритиковали идею введения курортного сбора. Также, в Госдуме предлагают прописать, на что пойдут средства от курортного сбора. Депутат ГД предлагает ввести курортный сбор только в отношении иностранцев. В Крыму депутаты предложили ввести курортный сбор в 50 рублей