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Уважаемые клиенты!

Оповещаем Вас о том, что с 17.07.2017г. цена на некоторые виды воды будет изменена.

Предлагаем Вашему вниманию наш ассортимент воды:

- «Diamond aqua» г. Керчь – для организации 110р; для дома от 2 бут.- 120р., 1 бут-130р.

- «Живая роса» г. Севастополь – для организации 130р.; для дома от 2 бут.-150р., 1бут.-160р.;

- « Иссон Крым» г. Саки – 180р.

- «Жемчужина Кавказа» - 290р.

- «Эльбрусинка детская» -310р.

- «Пилигрим» - 320р.

Цена на все ТМ воды указана с учетом всех изменений от 17.07.2017г.

Так же, у нас Вы можете заказать все сопутствующие товары для пользования бутилированной водой 19л.

В ассортименте: помпы, кулера, раздатчики, подставки и чехлы для бутылей.

У нас появилась НОВИНКА! Детские кулера!

Напоминаем о том, что заявки на текущий день принимаются с 9.00 до 12.00. После 12.00 заявки принимаются на будущий рабочий день. Мы просим подождать нас дома 4 часа времени, удобные для Вас.

Пн-пт: с 9.00 до 18.00, Сб с 9.00 до 16.00 Вс: выходной

Звоните Нам: +79780818515; +79780990089

Наш сайт www.vodakerch.ru

Мы в Контакте vk.com/vodyanoy_kerch