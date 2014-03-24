Канализационные трубы под подъездами 2 и 3 дома по улице Дубинина, 20 в самом центре керчи пробиты, канализационные стоки стекают в подвальное помещение. Как в подвале, так и на улице и в квартирах стоит специфический запах сточных вод. Из-за этого в квартирах образовалась плесень, стены поражены грибком. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали жители этого дома.

«Мы с нашей проблемой обращались везде, куда только можно. Администрация Керчи не только уведомлена о происходящем, но и ответила нам, что система водоотведения в доме 30 по ул. Дубинина находится в технически исправном состоянии, подтоплений не допускается. Жилинспекция, Администрация, Константинов во время своей рабочей поездки получил от нас с соответствующую жалобу, и все они отвечают исключительно со слов управляющей компании ООО «Рембытсервис» - все в порядке. Получается, что наши глаза нас обманывают, а наш нос не то дышит», - рассказали жители дома.

Также они уточнили, что все необходимые договоры и с управляющей компанией и с водоканалом ими заключены, а оплата производится своевременно.

Согласно Приложению к договору с управляющей компанией, последняя обязалась устранять неисправности, связанные с угрозой аварии водоотведения немедленно. Однако по мнению жильцов определение срока «немедленно» понятие растяжимое, а в случае с их подвалом бесконечно.