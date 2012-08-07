В Керчи поселок Капканы четвертые судки сидит без воды. Местным жителям в водоканале говорили различные причины ее отсутствия: и наполнение резервуаров в Опасном, и аварийные работы, но чаще всего в водоканал просто невозможно дозвониться, - передает Керчь.ФМ.

Звонки в редакцию сайта поступали от жителей улиц Левищева, Кулакова, Провалова, Егорова.

Согласно СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.:

п. 8.4 расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах систем водоснабжения диаметром 400 мм должно устраняться за 8-12 часов ( в зависимости от глубины заложения труб), диаметром 400-1000 – за12-18 часов, соответственно, а свыше 1000 мм – за 18 часов, но не более суток. В зависимости от материала и диаметра труб, особенностей трассы водоводов, условий прокладки труб, наличия дорог, транспортных средств и средств ликвидации аварии указанное время может быть изменено, но должно приниматься не менее 6 ч. При необходимости дезинфекции трубопроводов после ликвидации аварии указанное в таблице время следует увеличивать на 12 ч.

Таким образом, если в Капканах проходит самый большой водовод, то все положенные сроки для устранения аварии уже вышли, и водоканал своим бездействием нарушает права керчан на питьевую воду.

Также, в редакцию об отсутствии воды более двух дней сообщили жители общежития по Горького, 7 и 9.

Напомним, жители Опасного месяцами не видят воды, жители Котовского - годами. Зато министр сказал, что воды в Крыму хватит на всех и надолго.