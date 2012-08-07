В Керчи поселок Капканы четвертые судки сидит без воды. Местным жителям в водоканале говорили различные причины ее отсутствия: и наполнение резервуаров в Опасном, и аварийные работы, но чаще всего в водоканал просто невозможно дозвониться, - передает Керчь.ФМ.
Звонки в редакцию сайта поступали от жителей улиц Левищева, Кулакова, Провалова, Егорова.
Согласно СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.:
Таким образом, если в Капканах проходит самый большой водовод, то все положенные сроки для устранения аварии уже вышли, и водоканал своим бездействием нарушает права керчан на питьевую воду.
Также, в редакцию об отсутствии воды более двух дней сообщили жители общежития по Горького, 7 и 9.
Напомним, жители Опасного месяцами не видят воды, жители Котовского - годами. Зато министр сказал, что воды в Крыму хватит на всех и надолго.
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