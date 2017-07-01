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Запись на будущий учебный год!

ЦРЛ «Импульс» ждет своих давних и приглашает новых друзей!

Мы рады вам предложить:

Занятия летом:

- шахматы!

- ИЗО студия!

- экспресс группы по подготовке к школе!

Запись на 2017 – 2018 учебный год!

- Раннее развитие (1,5 – 3 года)

- Комплексное развитие дошколят (3-4 года)

- Комплексная подготовка к школе (4 -5-6-7 лет)

- Группы неполного дня

И все наши дополнительные направления:

- Театральная студия (с 5 лет)

- ИЗО студия и hand made

- Шахматы

- Музыкальное развитие (с 1,5 лет)

- Тренинги со школьниками (1 – 4 классы)

Консультации психолога и логопеда

По мере того, как растет Ваш ребенок, растет сложность и многогранность занятий, воспитывая целостную гармонично развитую личность.

Будем рады видеть Вас и Вашего ребёнка у нас в центре развития личности «Импульс»!



Наши контакты: ул. Пролетарская 15, ул. Мирошника 26



Запись детей по тел.: +7(978)-76-44-303