Запись на будущий учебный год!
ЦРЛ «Импульс» ждет своих давних и приглашает новых друзей!
Мы рады вам предложить:
Занятия летом:
- шахматы!
- ИЗО студия!
- экспресс группы по подготовке к школе!
Запись на 2017 – 2018 учебный год!
- Раннее развитие (1,5 – 3 года)
- Комплексное развитие дошколят (3-4 года)
- Комплексная подготовка к школе (4 -5-6-7 лет)
- Группы неполного дня
И все наши дополнительные направления:
- Театральная студия (с 5 лет)
- ИЗО студия и hand made
- Шахматы
- Музыкальное развитие (с 1,5 лет)
- Тренинги со школьниками (1 – 4 классы)
Консультации психолога и логопеда
По мере того, как растет Ваш ребенок, растет сложность и многогранность занятий, воспитывая целостную гармонично развитую личность.
Будем рады видеть Вас и Вашего ребёнка у нас в центре развития личности «Импульс»!
Наши контакты: ул. Пролетарская 15, ул. Мирошника 26
Запись детей по тел.: +7(978)-76-44-303