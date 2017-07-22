Структурная штукатурка от 650 р/м.кв
Натяжные потолки от 390 р/м.кв.
Реставрация ванн от 3 899 руб.
Кондиционеры от 9 900 руб.
Окна, балконы из немецких профилей. Энергосбережение в подарок.
СТРУКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА
Структурная штукатурка от 650 р/м.кв
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция на натяжные потолки - глянцевые, сатиновые и матовые потолки белого цвета от 390 руб/м.кв. (при заказе полотна площадью от 15 кв.м.)
При заказе потолков от 15 000 руб. в подарок моющее средство для мытья потолков. Количество подарков ограничено.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Реставрация ванн от 3 899 руб.
КОНДИЦИОНЕРЫ
Сплит система SCOOLE SC AC SP6 07 IN
Старая цена 11 900 р. Акционная цена 9 900р.
Серия Air Leader NEW! R410 Компрессор Toshiba-GMCC
- LED-дисплей
- 4 в 1: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Автоматический режим работы
- Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке
- Низкий уровень шума
- Ночной режим работы
- Таймер на включение и выключение 24
- Экономичный режим работы
- Интенсивный Turbo режим
- Трехскоростной воздушный поток
- Эргономичный пульт дистанционного управления
- Гарантия 3 года!
*акция действует до 22.07.2017г
ОКНА, БАЛКОНЫ
Окна, балконы из немецких профилей. Энергосбережение в подарок.
Чтобы получить консультацию, звоните +7 978 141 05 03
ПРИМЕРЫ РАБОТ КОМПАНИИ "ТРЕНД" СМОТРИТЕ В РАЗДЕЛЕ "ПОРТФОЛИО" НА НАШЕМ САЙТЕ trend-remont.ru
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Пер. Кооперативный 26 ТЦ Мега, 3 этаж, офис 301