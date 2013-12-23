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5 Новости » Коммуналка » Общество В категориях:

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В Керчи на Госпитальной – порыв водовода

В Керчи, 15 июля, из-за порыва водовода, затопило водой улицу Пирогова. Вода течет с ул. Госпитальной, - передает Керчь.ФМ Предположительно, вода питьевая - она чистая и не имеет специфического запаха.

Служба новостей Керчь.ФМ

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