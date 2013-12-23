В Керчи, 15 июля, из-за порыва водовода, затопило водой улицу Пирогова. Вода течет с ул. Госпитальной, - передает Керчь.ФМ
Предположительно, вода питьевая - она чистая и не имеет специфического запаха.
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В Керчи, 15 июля, из-за порыва водовода, затопило водой улицу Пирогова. Вода течет с ул. Госпитальной, - передает Керчь.ФМ
Предположительно, вода питьевая - она чистая и не имеет специфического запаха.
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