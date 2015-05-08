Крымчане Вадим Кудряков и Павел Дорошилов принимают участие в тренировочном сборе сборной России по боксу. Эти занятия проходят в Кисловодске Ставропольского края, - передает Керчь.ФМ

Как сообщили Крыминформу в пресс-службе Федерации бокса Республики Крым, Кудряков готовится к чемпионату мира, который будет проходить в Германии, а Дорошилов ведёт учебную работу накануне чемпионата России, который состоится в Грозном.

Вадим Кудряков выступает в весовой категории до 52 килограммов. Является чемпионом мира среди студентов (Таиланд, 2016 год), чемпионом России до 22 лет (Кемерово, 2015 год), чемпионом России среди студентов (Ялта, 2016 год), чемпионом России среди взрослых (Оренбург, 2016 год).

Павел Дорошилов боксирует в категории свыше 91 кг. Победитель чемпионата России среди студентов (Алушта, 2017 год).

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