Крымские пограничники задержали на украинско-российской границе микроавтобус с наркотиками. Как сообщили РИА Крым в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК, - передает Керчь.ФМ.

Инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска «Перекоп» — на выезд из России прибыл микроавтобус марки «Citroen».

После подачи декларации и оформления иномарки житель Херсонской области проследовал в зону проведения осмотра транспортного средства, в ходе которого выявили бумажный сверток (пергамент) массой 30 грамм. Он был спрятан под передним пассажирским сидением.

«При вскрытии упаковки выяснилось, что внутри содержится вещество растительного происхождения коричнево-зеленого цвета. Обнаруженный предмет размером 80х90 мм изъяли и направили на экспертизу, которая установила, что в представленном на исследование образце содержится наркотическое средство каннабис (марихуана) массой 6,32 грамма в пересчете на высушенное вещество, что в соответствии с законодательством РФ составляет значительный размер»,- рассказали в ведомстве.

В свою очередь владелец микроавтобуса рассказал, что в период пребывания в Крыму гостил у родственников в Белогорском районе. Наличие же наркотиков в своем автомобиле объяснить не смог.

Правоохранители подготовили процессуальные материалы о признаках состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотического средства через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в значительном размере), которые переданы в отделение МВД России по Армянску для принятия решения о возбуждении уголовного дела.