В Керчи 17 июля, многоэтажный дом по адресу Марат-8, отключили от газа. Как Керчь.ФМ рассказали жители дома, что с утра приехали сотрудники «Горгаза» и отключили всему дому газ.

По словам жителей, рабочие отключение объяснили тем, что в доме необходимо провести ремонт дымовентиляционных каналов. Однако, керчан не предупредили об отключении заранее.

Одна из жительниц дома съездила в «Горгаз» и договорилась с начальником, чтобы жителям многоэтажки включили хотя бы газ к плитам. Жильцам пообещали частично его подключить, с условием, что все жители будут дома и смогут запустить рабочих в квартиры. Однако, газовые колонки и иное оборудование не подключат.

Цены на ремонт дымовентиляционных каналов колеблятся от 8 000 до 40 000 тысяч рублей. Кроме этого жительница пятого этажа отметила, что для их этажа цена неизвестна.

Стоит отметить, что данный дом кооперативный. Председателя на момент отключения не было.

Многие проживающие в доме люди преклонного возраста отметили, что немеют на данный момент таких средств.

Проблема с отключением газа в многоэтажных домах Керчи существует не первый месяц. Начальник Жилинспекции Республики Крым Ирины Кондратюк неоднократно напоминала о необходимости УК, ТСЖ заключение договоров на обслуживание ВДГО. При этом она упоминала о больших штрафах за уклонение от их заключений.

Напомним, что в Керчи в очереди в «Горгазе» люди ругаются и практически дерутся.