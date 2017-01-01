В Ленинском районе, 8 января 2015 года, примерно в 9 час. 30 минут, на 409км+300м автодороги «Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь» произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись автомобили автомобиля «Мазда СХ-7» и автомобиля «ВАЗ-2101». В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗ-2101» получили смертельные травмы.
На сегодняшний день, 17 июля, полиция разыскивает очевидцев данного ДТП. Скорее всего, речь идет о ДТП, где под Керчью в лобовом пострадали четыре человека, двое погибли
«Для более полного и всестороннего расследования обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия необходима дополнительная информация.
Убедительная просьба ко всем, кто стал очевидцем указанного происшествия, а также всем, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, сообщить по адресу: г.Симферополь, ул. Балаклавская, 68 (следственная часть СУ МВД по Республике Крым следователь Максимов Д.В. +7 978 8188952), или по телефонам в ОМВД России по Ленинскому району (36557)- 4-02-19 или 102».