В Ленинском районе, 8 января 2015 года, примерно в 9 час. 30 минут, на 409км+300м автодороги «Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь» произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись автомобили автомобиля «Мазда СХ-7» и автомобиля «ВАЗ-2101». В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗ-2101» получили смертельные травмы.

На сегодняшний день, 17 июля, полиция разыскивает очевидцев данного ДТП. Скорее всего, речь идет о ДТП, где под Керчью в лобовом пострадали четыре человека, двое погибли