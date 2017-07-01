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Центр «Мадагаскар» - это добрый остров детства, место встречи с полезной информацией, новыми друзьями и веселыми приключениями.

Время занятий заполнено интересными играми, познавательными заданиями, занимательными материалами и удивительными открытиями маленьких исследователей.



Опытные педагоги разработали авторскую программу обучения, развития и воспитания детей, опираясь на традиционную дошкольную педагогику и российский образовательный стандарт.

Рисование на световых столах, мультики на большом экране, программированное обучение, общение на английском языке, музыкальные игры превращают серьезное обучение в увлекательные приключения.

С 1 сентября начинает работу группа полного дня для детей от 2 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: Хореография, Шахматный кружок, Художественная мастерская, Занятия с логопедом-дефектологом.

Узнать более подробную информацию, а также записать ребенка в центр развития Вы можете у администратора по тел. + 7978 800 97 39

Ждем Вас по адресу: Центр развития «Мадагаскар» ул. Пошивальникова 52 (остановка Библиотека)