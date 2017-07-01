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Консультация кардиолога. БЕСПЛАТНО ЭКГ!

Кардиолог – это врач, занимающийся профилактикой, диагностикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний. В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» ведут прием высококвалифицированные врачи-кардиологи. Если вам нужен лучший кардиолог в Керчи - обращайтесь к нам! УЗИ сердца, доплеровское сканирование сосудов в нашей клинике выполняется при помощи первого и единственного аппарата в Керчи SonoScape S40Exp (экспертного класса, который оснащен множеством новейших функций, многократно улучшающих качество и информативность УЗИ-исследования).

При прохождении консультации кардиолога в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН», ЭКГ – бесплатно!

Какие заболевания лечит врач-кардиолог

Под сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицине подразумевают болезни сосудов сердца, артерий и вен, многие из которых приводят к недостаточности кровообращения и серьезным осложнениям, инфарктам и инсультам. В Медицинском центре «АКВА МЕД МАРИН» лечат следующие заболевания сердечно-сосудистой системы:

аритмии сердца (когда ритм сердца отличается от нормального);

пониженное артериальное давление (артериальная гипотензия);

гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия);

атеросклероз;

ишемическая болезнь сердца (нарушение кровоснабжения миокарда);

инфаркт миокарда (прекращение кровоснабжения миокарда);

кардиосклероз;

миокардиодистрофия;

недостаточность кровообращения;

перикардит;

пороки сердца врожденные и приобретенные;

сердечная недостаточность;

сосудистая недостаточность;

сосудистые кризы;

стенокардия (грудная жаба);

С какими симптомами следует обратиться к врачу-кардиологу

Сердечно-сосудистые заболевания - основная причина инвалидности и преждевременной смерти. Поэтому специалисты рекомендуют уделять больше внимания своему здоровью и записаться на прием к кардиологу в Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» при обнаружении любого из перечисленных ниже симптомов:

боли в области сердца или за грудиной;

нарушения сердечного ритма (ощущения «замирания» или перебоев в работе сердца, сильное сердцебиение, неритмичный пульс);

одышка;

общая физическая слабость, периодическая слабость в руке или ноге;

резкие головокружения или головные боли;

временные нарушения речи или зрения;

повышенное артериальное давление;

Услуги кардиолога в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН»

В нашем центре доступны высокоэффективные современные методы диагностики и лечения. Своевременное обращение к кардиологу нашей клиники позволит вам выявить проблемы сердечно-сосудистой системы и получить специализированную помощь на высококачественном уровне.



1. Консультация врача-кардиолога.





Снизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы поможет квалифицированная консультация кардиолога в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН». Запишитесь на прием специалиста в любой день недели, включая выходные и праздничные дни.



2. Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний.



В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» выполняется лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Использование кардиологического оборудования последнего поколения позволяет подробно исследовать состояние сердца и сосудов, выявить заболевания на ранних стадиях.





Лабораторная диагностика





В комплекс лабораторных методов обследования пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы входит набор специфических анализов крови:

клинические и биохимические анализы;

исследование крови на острые маркеры инфаркта миокарда;

генетические исследования и т. д.

Результаты анализов крови позволяют получить полную информацию о состоянии сердца, сосудов и внутренних органов, исключить острые повреждения сердца и сопутствующие патологии, оценить вероятность развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, риски сердечно-сосудистых осложнений, подобрать эффективные лекарства.





Инструментальная диагностика





Инструментальные методы диагностики направлены на изучение анатомических и функциональных характеристик сердца и сосудистой системы.



В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» используется широчайший спектр инструментальных методов диагностики:





Электрокардиография (ЭКГ)- один из самых эффективных диагностических инструментов в кардиологии, позволяет с высокой точностью выявить или, напротив, исключить многие серьезные заболевания сердца.

Эхокардиография (ЭХО-КГ или УЗИ сердца) – ультразвуковой метод диагностики функционального состояния сердца. Данное исследование является одним из обязательных для больных с патологией сердечно-сосудистой системы (ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, пороком сердца и другими заболеваниями).

– ультразвуковой метод диагностики функционального состояния сердца. Данное исследование является одним из обязательных для больных с патологией сердечно-сосудистой системы (ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, пороком сердца и другими заболеваниями). Допплеровское ультразвуковое исследование сосудов (артерий и вен) всех локализаций.УЗИ - это исследование с помощью ультразвуковых волн, которые проходят внутрь тканей и отражаются, формируя компьютерное изображение. Трактовка результатов УЗИ требует соответствующих знаний и опыта, этим занимаются лучшие специалисты Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН».

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний.





В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» используются самые современные методики лечения сердечно-сосудистых заболеваний, как медикаментозные, так и инструментальные.

Медикаментозное лечение





Схема лечения составляется строго индивидуально, с учетом стадии заболевания, уровня артериального давления, присутствия различных факторов риска, а также сопутствующих болезней. Благодаря большому практическому опыту врачей-кардиологов Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН», применение комплексной медикаментозной терапии позволяет добиваться максимального эффекта при лечении большинства болезней сердца и сосудов.

Фармакогенетика

В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» внедрен в клиническую практику уникальный метод персонализированного подбора лекарственных препаратов (статинов и др.), основанный на последних достижениях фармакогенетики, которые активно используются в Европе и рекомендованы для практического применения экспертами Европейского научного фонда (ESF).



Изучив результаты специального генетического анализа крови пациента, врачи-кардиологи Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» могут на научной основе выбрать лекарство, которое будет максимально эффективным и безопасным для данного пациента. Генетические анализы позволяют заранее спрогнозировать реакцию организма на лекарственные вещества, что дает врачам возможность не только выбрать нужный препарат, но и точно подобрать оптимальную дозировку, избежав возможных побочных эффектов.

Реабилитация пациентов с заболеваниями сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания требуют постоянного наблюдения у специалиста. Кардиологи Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» ведут больных - разрабатывают индивидуальные программы реабилитации, дают подробные рекомендации по образу жизни при заболеваниях сердца. Кардиологическая реабилитация в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН»подразумевает не только восстановление организма после излечения от сердечно-сосудистых заболеваний или хирургических операций, но и комплекс профилактических мероприятий.

Кардиологическая реабилитация в Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» включает:





Медицинскую реабилитацию. Лечащий врач подбирает индивидуальную программу лечения, принимая во внимание характер заболевания и состояние здоровья пациента.

Лечащий врач подбирает индивидуальную программу лечения, принимая во внимание характер заболевания и состояние здоровья пациента. Физическую реабилитацию. В рамках данного направления разрабатывается индивидуальная система физических тренировок. Врач дает подробные рекомендации по образу жизни при сердечно-сосудистых заболеваниях.

В рамках данного направления разрабатывается индивидуальная система физических тренировок. Врач дает подробные рекомендации по образу жизни при сердечно-сосудистых заболеваниях. Наблюдение за состоянием пациента. В рамках данного процесса проводятся медицинские осмотры, по результатам которых могут назначаться дополнительные обследования, корректироваться программа реабилитации.

Комплексная кардиологическая реабилитация не только позволяет восстановить здоровье после перенесенного заболевания, но и нормализует работу сердечно-сосудистой системы, а также снижает вероятность повторных сердечных приступов и рецидивов заболевания в дальнейшем.

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург;

Детский ортопед.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки», дифтерии, столбняка ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Прививки для детей вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Медицинские комиссии в детский сад, школу, лагерь, санаторий:

Осмотр специалистов: невролог, офтальмолог, хирург, стоматолог, оториноларинголог (ЛОР), гинеколог (для девочек), психиатр.Анализы: общий анализ крови, анализ на сахар крови, общий анализ мочи, кал ная/глист. Электрокардиограмма. Дополнительно! УЗИ брюшной полости и щитовидной железы.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний.

Записаться на прием можно по телефонам:

+ 7 (978) 8 47 47 14

+7 918 921 25 91

+7 (978) 400 54 17

Прием осуществляется - с 9.00 до 19.00ч(с понедельника по субботу)

Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)