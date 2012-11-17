В Керчи 17 июля прошло слушание по делу экс-главы администрации Керчи Сергея Писарева. В ходе заседания прокурор предложил Писареву назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы, - передает Керчь.ФМ
Сегодня, 18 июля, должно состояться объявление приговора. Однако вчера, после речи прокурора, Сергей Писарев попал в больницу. Оглашение приговора отложили на неопределенный срок.
Напомним, главу администрации Керчи задержали сотрудники УФСБ России с поличным при получении взятки в размере 50 тысяч долларов еще в конце июня. Также, следком возбудил еще одно дело против Писарева. На слушании 19 мая заслушали свидетелей. В суд по делу Писарева прибыла экспредседатель Керченского горсовета
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.