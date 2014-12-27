В Керчи 17 июля идет слушание по делу экс-главы администрации Керчи Сергея Писарева. Как передает журналист Керчь.ФМ из зала заседания, прокурор просит суд назначить Писареву наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением права занимать определённые должности.

Адвокат Писарева, в свою очередь сообщает, что ни один из свидетелей не подтвердил виновность Писарева.

Также адвокат считает, что Щербула отказалась давать показания используя статью 51 Конституции «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом» и таким образом, если бы она говорила правду, тогда было бы видно, что она совершала противоправные деяния.

Адвокат считает адекватным наказанием для Писарева - штраф

Напомним, главу администрации Керчи задержали сотрудники УФСБ России с поличным при получении взятки в размере 50 тысяч долларов еще в конце июня. Также, следком возбудил еще одно дело против Писарева. На слушании 19 мая заслушали свидетелей. В суд по делу Писарева прибыла экспредседатель Керченского горсовета