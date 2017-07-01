В Керчи за эти выходные, 15 и 16 июля, произошло 16 возгораний. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

«В основном большинство ликвидированных пожаров - это загорание сухой травы, различного бытового мусора, и др. Однако, даже подобные незначительные происшествия могут привести к серьёзным необратимым последствиям и крупным лесным пожарам», – отмечает начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

Крымские спасатели напоминают, что с 17 по 19 июля в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В связи с этим требуется строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, в Керчи на выходных сильно горела трава на Свердлова и Марат