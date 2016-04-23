В Крыму в течение суток ожидается крупное землетрясение к югу от полуострова, заявил директор государственного Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиан Бурым, пишет РИА, - передает Керчь.ФМ

«Землетрясение ожидается в течение суток. У нас есть один из признаков. Я не назову вам конкретных цифр. Да, сильное, ощутимое. Но его может вообще не быть», — уточнил Бурым. Согласно предположениям сейсмологов, землетрясение может произойти в Черном море в 30–50 км к югу от Южного берега Крыма в течение суток начиная с 18 июля 2017 года.

Специалисты предупредили о риске после обнаружения так называемых облачных предвестников.

Главное управление МЧС по Республике Крым проверило полученную от Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Крыма информацию о возможном землетрясении.

Признаков землетрясения не выявлено, сообщил Крыминформу начальник пресс-службы крымского главка МЧС Владимир Иванов.

«После получения сообщения мы начали эту информацию проверять через сеть сейсмостанций Республики Крым, которые не зафиксировали каких-либо изменений в сейсмической активности полуострова и прилегающей акватории», – рассказал Иванов.

Отсутствие какой-либо надвигающейся опасности подтвердили и животные в крымских зоопарках.

«Информация была собрана со всех зооуголков и зоопарков Крыма на предмет изменения поведения животных – аналогично: аномалий в поведении животных не наблюдается», – сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС.

Информация о возможном землетрясении в Крыму спасателям поступила сегодня утром. В главке МЧС рассказали, что документ носит исключительно рекомендательный характер и не содержит никаких утверждений.

«Полученная информация носит рекомендательный характер. В ней не говорится, что землетрясение будет. Там говорится, что оно может быть, а может и не быть», – сказала Иванов, добавив, что подтвердить или опровергнуть эту информацию в экспертном совете не могут, равно как и сообщить о предполагаемой мощности землетрясения.

В МЧС напомнили, что специфика Крыма в том, что землетрясение может произойти в любой момент.

Спасатели контролируют ситуацию и находятся в постоянной готовности.

«Нет в мире технологий, точно говорящих о том, когда землетрясение случится, но мы должны находиться в постоянной боевой готовности», – сказал Иванов. Жителям полуострова также необходимо периодически повторять правила поведения в случае землетрясения, добавили в МЧС.