В Волгограде с 3 по 8 июля проходили XII межрегиональные соревнования учащихся «Школа безопасности». Впервые в соревнованиях приняла участие команда из Крыма, а точнее из Керчи.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Керчи, - передает Керчь.ФМ

В состязаниях участвовали 15 команд из восьми субъектов Южного федерального округа. Команды приняли участие в этапах на физическую выносливость и ловкость, комбинированной пожарной эстафете, спасания утопающих на водных объектах, преодолели «Полосу препятствий» и «Маршрут выживания».

«В сложной и упорной борьбе команда Керчи показала отличные результаты и на церемонии закрытия соревнований участников наградили грамотами ЮРЦ МЧС России, а также вручили памятные подарки», - сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба