На правах рекламы

Клинико-диагностическая лаборатория медицинского центра «Салюс» в очередной раз прошла проверку на соответствие требованиям закона «О стандартизации в Российской Федерации» и получила «Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ФБУ «Крымский ЦСМ».

Свидетельство подтверждает соответствие клинико-диагностической лаборатории медицинского центра «Салюс» новым высоким стандартам ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 15189-2009.

Анализы крови, мочи и кала, мазки, прочие анализы – всё это можно сдать в лаборатории медицинского центра в комфортных условиях и, по некоторым анализам, получить результаты в течении дня, не толпясь по 2-3 часа в очередях муниципальных медучереждений.

Лаборатория медицинского центра «Салюс» оснащена современными, управляемыми компьютером, электронными анализаторами. Применение аппаратуры такого класса позволяет получать результаты гораздо быстрее, чем при использовании ручного метода проведения анализов.

Все измерительные приборы, используемые в лабораторной диагностике, периодически проходят калибровку и плановую поверку. Это гарантирует точность и достоверность результатов анализов, получаемых в лаборатории медицинского центра «Салюс».

Другими словами, сдав анализы в лаборатории медицинского центра «Салюс» в Керчи, вы получаете высококачественное, быстрое и безопасное лабораторное обследование, а ваш лечащий врач — всю необходимую информацию для определения точного диагноза и правильного лечения своих пациентов.

Оптимизировав процессы на всех этапах проведения исследований, мы обеспечиваем высокие стандарты лабораторной диагностики, сохраняя доступные для вас цены.

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «САЛЮС». МЫ ГАРАНТИРУЕМ ТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ.

Получить консультацию и записаться на прием вы можете:

по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33

стоматология: +7 978 109 28 18

по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5

часы работы: пн.-сб. 8:00 – 18:00

Вся информация об услугах медицинского центра «Салюс» доступна на нашем сайте.