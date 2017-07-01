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Алоха, друзья! В эту пятницу приглашаем Тебя на гавайский вечер в Гриль-бар ИНКИ. Докажи что ты гаваец и выигрывай призы. Тебя ждут комплименты и море положительных эмоций. Желаешь провести зажигательный вечер в стиле Гавай? Тогда звони по номеру и бронируй стол для себя и друзей +7 978 815 95 17



Ищи нас:

Гриль – бар INKI: пер. Кооперативный,3

Бронь столов: +7 978 815 95 17

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Сайт доставки: http://vkysnoem.com.ru/ или звони по номеру: +7 978 06 09 222