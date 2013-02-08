В Керчи 20 июля, на улице Свердлова в районе остановки «Военкомат», около пешеходного перехода, мужчина бросался на проезжающие автомобили.

Как Керчь.ФМ сообщили очевидцы, мужчина вышел на проезжую часть и подходил к автомобилям, что-то кричал и не давал им проезжать. Некоторым автомобилистам приходилось выезжать на встречную полосу, чтобы не сбить мужчину. На место вызвали полицию.

Предположительно, неизвестный находился в состоянии алкогольного опьянения.