Утром, около половины восьмого, загорелось кафе на набережной, расположенное на недостроенной водной станции, - передает Керчь.ФМ.
Пожарными огонь потушен, очаг возгорания ликвидирован. В результате пожара повреждены навесы и столы.
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Утром, около половины восьмого, загорелось кафе на набережной, расположенное на недостроенной водной станции, - передает Керчь.ФМ.
Пожарными огонь потушен, очаг возгорания ликвидирован. В результате пожара повреждены навесы и столы.
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