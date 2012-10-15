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В Керчи загорелось кафе на набережной

Утром, около половины восьмого, загорелось кафе на набережной, расположенное на недостроенной водной станции, - передает Керчь.ФМ. Пожарными огонь потушен, очаг возгорания ликвидирован. В результате пожара повреждены навесы и столы.

Служба новостей Керчь.ФМ

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