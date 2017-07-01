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Дни открытых дверей: все, что вы хотели знать о вашей недвижимости.

В период с 24 по 28 июля Агентство «ДЕЛОВОЙ ПОДХОД» проводит дни открытых дверей.

Сотрудники агентства абсолютно бесплатно проверят соответствие ваших документов на недвижимость нормам действующего в России законодательства, проконсультируют относительно необходимости и вариантов приведения документов в порядок. Поможем приватизировать и оформить в собственность земельный участок, дом, квартиру, получить наследство, а также узаконить самовольные строения на вашем земельном участке.

Вовремя оформленные документы – это не только экономия времени и средств, но и уверенность в своем будущем.

Приглашаем всех желающих. Будем рады познакомиться и ответим на все ваши вопросы.

Ждем вас по адресу: Керчь, ул. Маршала Еременко, 7К (возле центра «МРТ») с 9.00 до 17.00. Тел. + 7 978 115 2600, +7 978 115 2601.