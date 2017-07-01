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Цены стали еще ниже! СКИДКИ до – 90% с 22 по 31 июля. Магазин Женской, Мужской и Детской одежды meSSina г.Керчь, ул.Козлова,23 (р-н Центрального рынка).

Распродажа Летнего ассортимента и остатков предыдущих коллекций Женской, Мужской и Детской одежды. В магазине представлен ассортимент Только Оригинальных Европейских торговых марок:

Рады всем нашим Постоянным и Новым Клиентам. Всегда стремимся обеспечить комфортные условия для покупок.

Работаем с 9:00 до 18:00 Без выходных

Магазин meSSina г.Керчь, ул.Козлова,23

+7 978-818-38-01