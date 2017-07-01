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Первый женский фитнес клуб Go!Sport приглашает Вас принять участие в открытом мастер классе на песке от Алены Горобец.

30-го июля, в 16:30 на городском пляже для всех желающих превратить обычную поездку на пляж в незабываемый и яркий отдых в ритме ЗУМБЫ мы организовываем открытую танцевальную тренировку. Разучиваем основы самого зажигательного фитнес направления - ZUMBA.



Участие абсолютно бесплатно!



Телефон для дополнительной консультации и записи на мастер класс:

+7 (978) 701 - 09 - 28 (тренер, Алена Горобец)

vk.com/go.sport.kerch

instagram.com/gosport.kerch