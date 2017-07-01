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Отель LaGrace приглашает провести отдых на берегу Азовского моря. Попробовать блюда из нашего нового меню, насладиться освежающими коктейлями в летнем баре Робинзон.

А для любителей активного отдыха мы можем предложить в прокат квадроциклы, велосипеды, катамараны. Ну, а если Ты новичок в этом деле предлагаем обучение Кайт серфингу и прокат Кайт снаряжения. Что еще нужно для незабываемого летнего отдыха? Приглашаем в гости!

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Hotel 'La Grace': поселок Золотое, Казантипский залив

Бронь столов: +7 978 226 55 93

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