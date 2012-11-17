Прокуратура Керчи провела проверку по обращению жителей пяти многоквартирных домов о нарушении жилищного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчью.ФМ.

Установлено, что подвалы домов по ул. Орджоникидзе, Кавказской, Л. Толстого подтоплены водой и завалены бытовым и строительным мусором, лестничные клетки не освещаются, кровельный материал на крыше имеет отслоения, из-за чего происходит затеканием влаги, а также имеются другие несоответствия стандартам.

При этом жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию – МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» с требованием об устранении неисправностей, однако мер к надлежащему содержанию и ремонту жилого дома, а также его конструктивных элементов принято не было.

При таких обстоятельствах прокурор города возбудил в отношении предприятия дело об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

По результатам его рассмотрения «КП Аршинцево» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

«С целью понуждения управляющей организации выполнить свои обязанности прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности произвести необходимые работы. Его рассмотрение контролируется прокуратурой города», - заключили в прокуратуре.

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