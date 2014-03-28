В нескольких районах Крыма 24 июля, вследствие отключения ВЛ 220 кВ «Тамань – Славянская», произошло кратковременное нарушение электроснабжения. Об этом сообщили в «Крымэнерго» сайту Керчь.ФМ.

«24 июля в 18:07 из-за отключения ВЛ 220 кВ «Тамань – Славянская» сработала локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ). В результате кратковременно частично прекращалось энергоснабжение потребителей Ленинского и Кировского районов, а также городов Феодосии и Керчи суммарным объемом 77 МВт (142 тысячи абонентов)», - отметили в пресс-службе.

В 18:20, после включения ВЛ 220 кВ «Тамань – Славянская» в работу и поступления команды диспетчера Черноморского РДУ, ГУП РК «Крымэнерго» в полном объеме восстановило энергоснабжение отключенных противоаварийной автоматикой потребителей.

Напомним, вчера Керчь на 4 минуты осталась без света

Фото: интернет