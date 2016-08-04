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В Керчи столкнулись две легковушки

В Керчи 21 июля, на пересечении Куль-Обинского шоссе и улицы Ворошилова произошла авария. Столкнулись две легковушки, - передаёт Керчь.ФМ. В ДТП никто не пострадал. На месте происшествия ожидают сотрудников ГИБДД.

Служба новостей Керчь.ФМ

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