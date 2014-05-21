В Керчи 21 июля, на шоссе Героев Сталинграда, произошла авария. Столкнулись три автомобиля. Движение транспорта на шоссе затруднено. Образовалась пробка от Нижнего до Верхнего Солнечного, - передает Керчь.ФМ
На месте ожидают сотрудников ГИБДД
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В Керчи 21 июля, на шоссе Героев Сталинграда, произошла авария. Столкнулись три автомобиля. Движение транспорта на шоссе затруднено. Образовалась пробка от Нижнего до Верхнего Солнечного, - передает Керчь.ФМ
На месте ожидают сотрудников ГИБДД
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