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В Керчи произошла тройная авария

В Керчи 21 июля, на шоссе Героев Сталинграда, произошла авария. Столкнулись три автомобиля. Движение транспорта на шоссе затруднено. Образовалась пробка от Нижнего до Верхнего Солнечного, - передает Керчь.ФМ На месте ожидают сотрудников ГИБДД

Служба новостей Керчь.ФМ

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