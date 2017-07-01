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Розы на День Рождения?

Тюльпаны на 8 Марта?

Она легко предугадывает Ваши букеты?

А Вы точно знаете, что Она достойна большего?

Теперь в Керчи можно удивить ЭКЗОТИЧЕСКИМИ и ИМПОРТНЫМИ цветами и букетами от Дома Флориста и Бариста «Мотивы»:

- пионы

- протея

- стрелиция

- розы сорта Дэвид Остин

- вероника

- гиперкиум

- каллы

- тюльпаны

- и многое другое…

Хотите неповторимый свадебный букет?

Дом Флориста и Бариста «Мотивы» создаст букет невесты, который задаст настроение Вашему торжеству.

Доставим в удобное ВРЕМЯ и МЕСТО.

ул. Свердлова, 50 - тел. +7 978 142 72 31

Режим работы: 10:00 – 22:00

Вконтакте: vk.com/club139857089

Доставим в удобное ВРЕМЯ и МЕСТО.

ул. Свердлова, 50 - тел. +7 978 142 72 31

Режим работы: 10:00 – 22:00

Вконтакте: vk.com/club139857089