Розы на День Рождения?
Тюльпаны на 8 Марта?
Она легко предугадывает Ваши букеты?
А Вы точно знаете, что Она достойна большего?
Теперь в Керчи можно удивить ЭКЗОТИЧЕСКИМИ и ИМПОРТНЫМИ цветами и букетами от Дома Флориста и Бариста «Мотивы»:
- пионы
- протея
- стрелиция
- розы сорта Дэвид Остин
- вероника
- гиперкиум
- каллы
- тюльпаны
- и многое другое…
Хотите неповторимый свадебный букет?
Дом Флориста и Бариста «Мотивы» создаст букет невесты, который задаст настроение Вашему торжеству.
Доставим в удобное ВРЕМЯ и МЕСТО.
ул. Свердлова, 50 - тел. +7 978 142 72 31
Режим работы: 10:00 – 22:00
Вконтакте: vk.com/club139857089
Доставим в удобное ВРЕМЯ и МЕСТО.
ул. Свердлова, 50 - тел. +7 978 142 72 31
Режим работы: 10:00 – 22:00
Вконтакте: vk.com/club139857089