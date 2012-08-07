Активисты Военно-технического общества (ВТО) России переправились утром 23 июля на двух БРДМ (Бронированная разведывательно-дозорная машина) через Керченский пролив. Они преодолели 15 километров и затратили на это почти три часа, сообщила пресс-секретарь общества Наталья Лаврентьева.

Об этом пишет ТАСС, - передает Керчь.ФМ.

Мероприятие было посвящено Керченско-Эльтигенской десантной операции по освобождению Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков.

"Такая акция была проведена впервые в Керченском проливе. На пересечение пролива, шириной в 15 километров ушло почти три часа, средняя скорость бронемашин на плаву составляла около шести километров в час", - отметила Лаврентьева.

В переправе участвовали пять человек на двух БРДМ. Участники акции готовились к мероприятию несколько месяцев, преодолевая различные водные преграды на материковой части России. Бронемашины, которые были задействованы в акции, находятся в частных коллекциях активистов ВТО.

"Погода была прекрасная, море тихое, на всем пути следования нас сопровождали стаи дельфинов. Все прошло хорошо", - отметила Лаврентьева.

Акцию специально провели летом, когда в проливе отмечается наименьшее волнение.