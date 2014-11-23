Волонтеры фонда «Археология» обнаружили на античном некрополе Кыз-Аул (поселок Яковенково, Крым) захоронение младенца, датируемое II веком нашей эры. Об этом говорится на сайте фонда, - передает Керчь.ФМ.
Рядом со скелетом был найден сопутствующий материал, состоявший из лепного сосуда, находившегося рядом с головой погребенного, мелких бусин пастового стекла и браслета медного сплава, одетого на правую руку.
По данным археологов, в слое, где был обнаружен «инопланетянин», встречаются захоронения от I века до нашей эры по III век нашей эры. К этому же периоду относятся и монументальные каменные склепы, которые считают усыпальницами сарматизированной военной знати Боспорского царства.
Всего в трех метрах от захоронения ребенка волонтеры расчищают один из таких склепов.
Фото: фонд «Археология»
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