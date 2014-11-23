Волонтеры фонда «Археология» обнаружили на античном некрополе Кыз-Аул (поселок Яковенково, Крым) захоронение младенца, датируемое II веком нашей эры. Об этом говорится на сайте фонда, - передает Керчь.ФМ.

«Его необычность заключается в том, что у погребенного по варварской традиции был сильно деформирован череп. Это захоронение участники экспедиции сразу окрестили «могилой инопланетянина», – говорится в сообщении.

Рядом со скелетом был найден сопутствующий материал, состоявший из лепного сосуда, находившегося рядом с головой погребенного, мелких бусин пастового стекла и браслета медного сплава, одетого на правую руку.

«По мнению антрополога, это был мальчик, и на момент смерти ему было не более полутора лет, – уточнили в фонде. – На это указывают не заросшие на черепе роднички. Соответственно, его голова подверглась деформации практически сразу после рождения».

По данным археологов, в слое, где был обнаружен «инопланетянин», встречаются захоронения от I века до нашей эры по III век нашей эры. К этому же периоду относятся и монументальные каменные склепы, которые считают усыпальницами сарматизированной военной знати Боспорского царства.

Всего в трех метрах от захоронения ребенка волонтеры расчищают один из таких склепов.

Фото: фонд «Археология»