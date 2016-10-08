В Керчи 22 июля на автовокзале сбили ребенка. Одна из читательниц сайта Керчь.ФМ решила поделится подробностями случившегося.

«Здравствуйте, я по поводу вашей статьи "сбили мальчика" сегодня. Я также стала свидетелем этого происшествия. На моих глазах был сбит мальчик. Это я вызвала скорую. Мальчику 5-6 лет. Он выскочил впереди стоящей маршрутки. Водитель, который сбил мальчика, его ну ни как не мог видеть, и двигался он, ну от силы 15 км/ч. Он сразу нажал по тормозам. Мальчик, прибывая в страхе остановился

От удара он отлетел на полтора два метра. Никто не мерял. Он был с бабушкой и старшей сестрой лет 10. Они иногородних. Бабушка в шоке, подбежала схватила его на руки. Спасибо сотрудникам аптеки медсервис. Они провели их, усадили, оказали первую помощь. Пострадавшие ждали автобус ехать домой, с кучей багажа. Ожидая отъезда захотели пить

Вот бабушка и вышла с внуками. Никто не ожидал того что произошло. Реанимобиль очень быстро приехал. У мальчика сильный ушиб в боку и ссадины. Головой не ударялся

Семью увезла скорая в травмпункт», - написала керчанка